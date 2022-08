Strta Saša Lendero: Samo, da bi bila z njo!

Saša Lendero se je ob pitju jutranje kave spomnila na svojo pokojno mamo, ki jo je zaradi bolezni zapustila pred tremi leti Saška vse do zadnjega diha, saj je tudi zadnje dni in trenutke preživljala doma. V zadnjih trenutkih so bili ob njej sorodniki in prijatelji, ki jim je priljubljena pevka izjemno hvaležna.

V ganljivem zapisu pa je navedla, da bi dala vse na svetu, da bi jo lahko le za trenutek objela in ji povedala, kako jo ima rada.

»Samo, da bi bila z njo! Kakšno kavo bi želela popit? S smetano, z mlekom, s sladkorjem? Ne! Rada bi jo spila z njo! Z mojo zlato mamči... še enkrat. Brez sladkorja, a najbolj sladko na svetu! Z njeno nežno roko na mojemu obrazu, njenim smehom, najinimi pogovori. Njenimi besedami "...miška moja, a ti veš, kako imam jaz tebe rada... Da kar boli!"

Srkam svojo kavo ... brez nje za mizo ... z njo v srcu«

Je zapisala Saša, ki svojo mamo močno pogreša. Pod objavo so se že vsuli sočutni komentarji, ki pevki želijo le najboljše.