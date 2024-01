Strigli za družino, ki je ostala brez očeta in dedka

Slovenke in Slovenci z različni dobrodelnimi podvigi vedno znova dokazujemo, da smo izjemno srčen narod, pripravljen sočloveku priskočiti na pomoč v najtežjih trenutkih.

Tokrat so veliko srce pokazali frizerji Brivnice Ozbič iz Postojne, ki so minuli petek organizirali dobrodelni dogodek za družino, ki jo je pred decembrskimi prazniki doletela tragična usoda in je v trčenju vlaka izgubila očeta in dedka.

Brivnica Ozbič bo letos praznovala stoto obletnico. FOTO: Brivnica Ozbič

Noben denar ne more družini nadomestiti očeta in dedka, a zdi se mi, da vseeno lahko pomagamo, če jim damo vedeti, da niso sami.

Štirje brivski stoli so bili večino časa zasedeni, frizerji so imeli polne roke dela. FOTO: Brivnica Ozbič

»Za to smo se odločili, da lahko v težki situaciji podpremo družino, ki potrebuje pomoč. Letos praznujemo stoletnico brivnice, zato bi bili radi iz spoštovanja do preteklosti dobrodelni tudi v prihodnosti,« o hvalevrednem dobrodelnem dogodku, ki se je odvil minuli petek, pove eden najbolj priznanih brivcev v Sloveniji Luka Nebec.

Dober občutek

»Bilo je odlično, sproščeno, odzivi so čudoviti, veseli me, da smo imeli tolikšno podporo. Občutek, ko spoznaš solidarne in srčne ljudi, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, so izjemni,« še pravi Nebec, ki ga je grozljiva nesreča, v kateri je družina ostala brez dveh družinskih članov, očeta in dedka, strašno pretresla. »Postojna je majhen kraj, veliko ljudi družino pozna osebno. Nekatere življenjske zgodbe so enostavno pretresljive,« še pravi priznani brivec, ki pa ga veseli, da je lahko s svojo ekipo družini pomagal po najboljših močeh.

»Dober občutek je pomagati ljudem. Prepričan sem, da bomo še kdaj ponovili kaj podobnega,« doda Nebec in nam zaupa, da so na dobrodelni petek ostrigli in pobrili približno 40 gostov, zbrali pa so okrog tisoč evrov. »Ni ne vem kaj, a nekaj je, predvsem pa je pomembno, da pokažemo, da znamo stopiti skupaj in si pomagati. Noben denar ne more družini nadomestiti očeta in dedka, a zdi se mi, da vseeno lahko pomagamo, če jim damo vedeti, da niso sami in da nekdo misli na njih,« še pravi Nebec, ki bo celotni izkupiček, namenjen družini, nakazal Društvu prijateljev in mladine PO-PI.