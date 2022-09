Streljaj od prestolnice butična zabava estradnikov (FOTO)

Pred enim tednom je bil pod Smledniškim gradom ekskluzivni dogodek Be the party by CUBO, ki je vse zbrane, med katerimi niso manjkali niti naši estradniki, ponesel na krilih glasbe pozno v noč. Za nepozabno glasbeno druženje je tokrat poskrbela glasbenica Neisha. Čeprav večina kraj pozna zaradi golfišča, se bodo tu odslej dogajale butične prireditve, s sproščenim druženjem in vrhunsko kulinariko. Na prvem večeru smo srečali kar nekaj znanih Slovencev, ki so se predali užitku glasbe daleč od mestnega vrveža: glasbenik Miha Guštin-Gušti, z ženo Chantal, romantični pobeg sta si privoščila tudi Miki Vlahovič in žena Petra, da je kulinarika izvrstna, pa je potrdil udeleženec 4. sezone Masterchefa Klemen Mramor-Clemens.

Dobre volje in srčnega smeha ni manjkalo niti za mizo, kjer se je smukala naša žirantka iz šova Znan obraz ima svoj glas Ana Maria Mitič. Oblikovalka torbic Teja Jeglič pa se je zabavi pridružila med tem, ko je čakala sina, da se spozna z igranjem golfa. Med gosti sta bili tudi pisateljica Azra Širovnik in igralka Lara Jankovič, slednjo trenutno lahko spremljamo v seriji Sekirca v med. Manjkali niso niti športniki. Prišla sta denimo nekdanji nogometni reprezentant Zlatan Ljubijankić in prijatelj Matic Lukman, sicer nogometni kondicijski trener. Da mu je pri srcu slovenska glasba in da ni prvič na golfišču, je zbranim, med katerimi je bila tudi vplivnica in manekenka Nika Kar, razlagal pevec Tilen Lotrič, model Domen Dobravec pa je prišel v družbi izbranke.

Prijetno druženje se je zavleklo pozno v noč, nikakor pa ni zadnje, saj se pričenja tu serija izbranih petkov z zanimivo vsebino.