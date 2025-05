Stotine harmonikarjev znova na Bledu, vrhunec dogajanja v nedeljo

Prireditev Harmonike ob Blejskem jezeru v čast harmonike in slovenske tradicije na Bledu poteka od leta 2013. Letošnji vikend harmonik bo to soboto in nedeljo, ko se bodo ob Jezerski promenadi razlegali veseli zvoki harmonik, pospremljeni s tradicionalno oblačilno dediščino in ljudskim plesnim izročilom. V soboto se bo ob 10. uri v Festivalni dvorani Bled začelo tradicionalno tekmovanje Zlata harmonika Bled 2025.

Dogodek bo vrhunec doživel v nedeljo.

V čast patentiranja prve harmonike in svetovnega dneva harmonike, ki ga zaznamujemo 6. maja, bo v soboto, 10. maja, v Festivalni dvorani Bled ob 10. uri tekmovanje Zlata harmonika Bled 2025. To je hkrati tudi predizbor za 11. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki bo novembra. Na Jezerski promenadi bodo glasbene predstave in delavnice za otroke, sledilo bo narodnozabavno popoldne s koncertom Ansambla Pr'Foxi, ki ga sestavljajo zaposleni v OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Ob 15. uri bodo na velikem odru Jezerske promenade razglasili zmagovalce tekmovanja Zlata harmonika 2025, sledil bo njihov nastop.

V nedeljo bo vikend harmonik doživel svoj vrhunec; na Jezerski promenadi se bo zbralo na stotine harmonikarjev in harmonikaric iz Slovenije in tujine, točno ob 12. uri bodo ob kulisi Blejskega jezera skupaj zaigrali skladbe Otoček sredi jezera in Na Golici Ansambla bratov Avsenik ter Čebelarja Lojzeta Slaka. Sledila bosta povorka harmonik na Jezerski promenadi ter koncert kvinteta Cik-cak. Če bo deževalo, prireditev odpade.

Udeleženci bodo sodelovali v žrebu za glavno nagrado, harmoniko BP Harmonika Poličar, nagradili bodo tudi prvo prijavljenega na letošnji dogodek, najmlajšega in najstarejšega harmonikarja ter štiri srečneže, ki jih bo določil žreb.