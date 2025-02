Stopili se boste: tako sta Gabriela in Anamaria navijali za Dončića (FOTO)

Slovenski košarkarski as 25-letni Luka Dončić je bil v središču pozornosti ob prvencu v dresu Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA, kjer je igral le v prvih treh četrtinah.

V Crypto.com Areni v Los Angelesu so ob domačem debiju slovenskega asa vsi gledalci prejeli majico s številko 77, med njimi tudi Lukovi najljubši navijačici - zaročenka Anamaria in hčerka Gabriela.

Objava na instagramu. FOTO: Instagram

»Novo poglavje,« je zapisala Anamaria.

Pod objavo pa so se usuli komentarji navdušenih navijačev Los Angelesa, ki so prihod nove družine pozdravili z objemi in srci, in tudi nekoliko nezadovoljnih navijačev Mavrica, ki družino Dončić v Dallasu že pogrešajo.