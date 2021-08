Stopili se boste: Špela Grošelj je mami Magdi sporočila to (FOTO)

Pevkaima s svojo mamo(77) zelo rada. Tudi zato pogosto objavlja skupne fotografije in deli utrinke iz njunih življenj.Tako je za revijo Suzy pred leti»Je superženska in najboljša mama na svetu,«.Tokrat pa je materi Špela Grošelj spet enkrat namenila zelo iskrene besede.»Oh, moja najljubša… res si faca! Pa tut, če že slab’ slišiš, pozabljaš in me 100x eno in isto stvar vprašaš…(77 pa pol! ) Ti si ta, ki ji zaupam čist vse in ti si ta, na katero vem, da se lahko 100% zanesem. Veselim se najinega naslednjega druženja, do takrat pa si obe malo spočijva druga od druge!«Seveda so bili Špelini sledilci nad zapisanim navdušeni in mami in hčerki namenili cel kup všečkov.