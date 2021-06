Stopili se boste: Saša Lendero ji je namenila čudovito sporočilo (FOTO)

Priljubljena pevkaima te dni veliko razlogov za veselje. Ne le,, ki jo organizira sam štajerski slavček, pevka nikoli ne skriva ponosa in vedno kar žari, ko govori o svoji lepi hčerkiOb hčerkinem rojstnem dnevu je na vseh družabnih omrežjih objavila prisrčno čestitko.»Vse najboljše, moj ljubljeni otroček, ki rasteš v prekrasno deklico! Tako zelo, zelo te imam rada, da se ne da povedati! In tako neizmerno me osrečuješ s svojo prijaznostjo, radodarnostjo, empatijo, razumevanjem, srčnostjo in dobroto! Hvala, ker sem lahko tvoja mamica! Hvala, ker je tvoja dušica izbrala naju za starša! Vedno bova zate tu! Vse najboljše za tvojih 12 let, srček najin zlati«.