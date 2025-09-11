Stiska slovenskega pevca vas bo presunila: Za nasmehom se je skrivala groza (VIDEO)

David Amaro je v iskreni izpovedi povedal, da je za njim peklensko leto. »To leto je bilo eno najtežjih v mojem življenju. Odločil sem se, da ga preživim v tišini,« začne globoko izpoved v posnetku.

Predvsem ena stvar ga je spremenila, je povedal. »Pred vas sem stopil z nasmehom, so se pa za njim skrivali trenutki, ki so bili vse prej kot lahko,« razkriva. »Hvala vam, ker ste v trenutkih, ko je bila moja krona najtežja, pomagali, da ni padla z glave. Za vas prihaja Princ,« je zapisal.

Pojasnil je, da je princ za vse, ki nosijo svoje bolečine kot krono in kljub ranjenosti v tišini hodijo naprej z dvignjeno glavo.