Štirje Slovenci so se pojavili v hrvaškem šovu, poglejte komentarje žirantov (VIDEO)

Fantje iz slovenske glasbene skupine Polkaholiki so se sinoči predstavili v hrvaškem najbolj gledanem šovu Supertalent in z energičnim nastopom na noge dvignili občinstvo v dvorani in žirante. S tremi žirantskimi 'da' in enim 'ne' so se uvrstili v nadaljnje tekmovanje.inso člani 'polka pop' fantovske skupine, v sinočnji oddaji pa so predstavili priredbo uspešnicein ji dali pridih polke. Žirantkaje dejala, da imajo močno dozo energije in samozavesti. »Samo vi Slovenci to znate.«: »Bilo je top. Nenavadna kombinacija, polni so energije, mladi in usklajeni.« Žiranti so se celo trudili govoriti slovensko in na ta način pokazati spoštovanje do glasbenikov.Voditelja sta za odločitev edinega žiranta, ki ga skupina ni prepričala, dejala, »da ne bo s takšnim načinom nikoli prišel v schengen in da ga bo vinjeta stala dvakrat več«. Kako je bilo vse skupaj videti, si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.»Noro! Presrečni smo! Težko je bilo držati skrivnost toliko časa in veseli smo, da smo imeli pogum in se odločili, da se predstavimo s slovensko polko na največjem odru na Hrvaškem. Preden smo se prijavili, smo sicer imeli kar precej strahu. Da pa bo tak odziv celotne dvorane, nismo niti v sanjah pričakovali,« so nam svoje navdušenje opisali Polkaholiki.Držimo pesti, da se uvrstijo tudi v polfinale!