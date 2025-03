Nepozaben koncert, ki so ga razprodali v pičlih dveh dneh, so v domači Sevnici priredili člani Ansambla Franca Ocvirka. Ocvirk, harmonikar, ki ansambel vodi že štiri desetletja, je v goste povabil tudi domače ansamble Jarica, Labirint, Rogaški odmev, Pik iz Šentjurja ter Barbaro in Andreja Gračnerja, ki nastopata kot duet. Barbare se številni ljubitelji domače glasbe spomnijo iz Ansambla Donačka. S humorjem je koncert začinil vsem dobro znan gasilec Sašo Dobnik, z besedo pa ga je obogatil povezovalec Darko Povše. Ansambel Pik z Darkom Povšetom in pevko Lidijo Mužerlin, ki je tudi Šentjurčanka...