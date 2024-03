V Planici so Petra pospremili v pokoj številni znani (FOTO)

Zadnji dejanje 45. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je nedvomno zaznamovalo slovo slovenskega šampiona Petra Prevca, ki je pred domačimi navijači končal bogato športno pot. Pod Poncami se mu je poklonila domača in mednarodna javnost, slovesa od športne kariere 31-letnega smučarskega skakalca pa niso hoteli izpustiti niti mnogi znani obrazi.

Peter Prevc z družino, ženo Mino in sinovoma Ludvikom in Oskarjem FOTO: mediaspeed.net

Poleg številnih slovenskih glasbenikov, kot so Pero Lovšin, Miran Rudan, Fehtarji, Sašo Avsenik z ansamblom in skupina LPS, ki so ob večerih razveseljevali množico, so za naše orle navijali tudi politiki, med njimi predsednica Nataša Pirc Musar, ki je bila še posebno ganjena ob srečanju z Niko Prevc, ki je v četrtek dvignila svoj prvi veliki kristalni globus, premier Robert Golob pa si je smučarske skoke ogledal v spremstvu partnerice Tine Gaber.

Na glasbeni oder so v četrtek zvečer stopili člani skupine LPS, ki so nas leta 2022 zastopali na Evroviziji. FOTO: mediaspeed.net

Zabave ni zamudil niti čuk Jernej Tozon. FOTO: mediaspeed.net

V nedeljo popoldne je bilo v Kranjski Gori poskrbljeno za odlično zabavo in posebno slovesnost, na kateri so se Petru Prevcu poklonili njegovi najbližji, prijatelji, smučarska družina in zvesti sopotniki.

Premier Robert Golob v družbi srčne izbranke Tine Gaber FOTO: mediaspeed.net

Nataša Pirc Musar je čestitala dobitnici velikega kristalnega globusa Niki Prevc, ki ni skrivala čustev. FOTO: mediaspeed.net