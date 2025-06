Številne znane Slovenke v solzah, Katarina Benček objavila posnetek zaroke (VIDEO)

Katarina Benček in Marko Pavlović sta pred dnevi sporočila veselo novico, da sta se zaročila. Med snemanjem nekega dogodka na Pagu je šel Marko na kolena in jo vprašal, ali se bo poročila z njim. »Ja!« pa je brez oklevanja odvrnila Katarina.

Par je zdaj objavil tudi video, ki je nastal na ta čarobni dan. Navdušenja pod objavo niso skrivale niti številne znane Slovenke, kot so Sara Rutar, Tina Gaber, Alya in Sanja Grohar. Ana Pusovnik je zapisala, da je ob gledanju romantičnih prizorov dobila solzne oči, Indira Ekić pa je priznala, da se je ob vsem tem naježila.

Kot je ob zaroki razkrila Katarina, je šlo za povsem spontano potezo. sta bila povabljena na dogodek, kjer so imeli namen zasaditi smilj (rožo nesmrtnico), tam pa se je nato zgodila zaroka. »Sanjalo se mi ni, da se bo to spremenilo v zaroko – no, Marku pa tudi čisto zares ne. Marko je človek, ki težko planira in ga vodijo občutki… tako je imel prstan že eno leto in čakal na “pravi trenutek”, da gre na koleno. Od Dubaja do New Yorka (ja, prstan je potoval non-stop z nama, in jaz ga nisem odkrila!) je na koncu pristal na moji roki – na Pagu. Spontano se je odločil, da zdaj je čas,« je zapisala Katarina.