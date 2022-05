Štefančič na protestu citiral Janšo: Kje so jih našli?

Pred zborom delavcev ob 13.15 pred stavbo RTVS so ponovno opozorili na stavkovne zahteve, med katerimi so novinarska avtonomija in dogovor o kadrovski politiki. Predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je spomnila, da se v informativnem programu Televizije Slovenija (TVS) s političnimi pritiski in zamenjavami ubadajo že eno leto.

Zbrane na Kolodvorski je nagovoril tudi voditelj oddaje Studio City, ki so jo na nacionalki ukinili pred volitvami, Marcel Štefančič in požel navdušenje, ko je dejal: »Vodstvo je delalo tako slabo, da so izgubili volitve. Še Janez Janša je najbrž rekel: Kje so jih našli?«