Ste videli to presenečenje za Pahorja? (FOTO)

Nekdanji predsednik države Borut Pahor je znan po svoji neposrednosti, že iz časov, ko je še opravljal svojo funkcijo, je znanih nekaj zdrsov, zaradi katerih je bil na političnem parketu deležen tudi kritik. A večina ljudi ga bo v spominu ohranila po tem, da se je zelo rad tudi pošalil, predvsem pa se jim je znal približati.

Iskren objem Jadranske Kosor, nekdanje hrvaške premierke, in našega nekdanjega predsednika Boruta Pahorja

Nedavno pa so ga v svojo družbo povabili radijci Radia Robin, severnoprimorske radijske postaje, na kateri se znani Slovenci znajdejo tudi v vlogi VIP-voditelja. V zadnji oddaji te sezone je Boruta Pahorja kot VIP-voditelja v studiu gostil voditelj radijskega šova Ma kej si show?! Sandi Morel, sicer tudi glasbenik, nekdanji član ansambla Biseri. Sprva je bil Pahor nekoliko zadržan, a je kmalu padel v t. i. radijski mood, kot se temu reče, in se je kot voditelj odlično izkazal. Skupaj z nekdanjim sošolcem Giannijem Rijavcem sta v etru obujala spomine na dijaške dni, Pahor pa se je spomnil tudi ukora, ki ga je prejel od učiteljice italijanščine. In čemu si ga je prislužil? Kot smo lahko slišali, je bilo to nespodobno povabilo učiteljici italijanščine. Pahor ji je namreč rekel, da bi spal z njo. No, seveda je kaj hitro ugotovil, da to ni bilo primerno, in se ji je, kot je razkril, opravičil. A tudi ob opravičilu je navrgel, da je to, kar je rekel, mislil resno, in ponovil, da bi spal z njo.

Presenečenje v radijskem studiu je uspelo.

Voditelj Morel je medtem poklical tudi Valterja Valentinčiča, Pahorjevega prijatelja, s katerim velikokrat obujata spomine na mladost, saj ga vedno obišče, kadar je v domačem Šempetru. Valentinčič je razkril, da je imel Pahor v domači hiši tudi lasten disko, a vseeno tam ni bilo kakšnega razvrata, saj je nad tem, kaj se dogaja, skrbno bdela njegova mama. Je pa Valentinčič izdal tudi, da Pahor obožuje sladke lubenice. A največje presenečenje so mu radijci pripravili ob koncu, ko je v studio prišla nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor, za katero je znano, da se je z njim odlično ujela tudi na političnem parketu. Pahor je bil vidno presenečen, celo ganjen, sledil je iskren in dolg objem. Da je njuno prijateljstvo »for ever«, je v oddaji priznala tudi nekdanja hrvaška premierka, ki se ni mogla načuditi lepotam Vipavske doline. Presenečenj pa še ni bilo konec. Radijci so namreč obema pripravili še eno. Z rdečo katrco, ne Pahorjevo v bež barvi, so se pripeljali ponju in ju odpeljali na kosilo.