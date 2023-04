Ste videli, Tina v Poroki na prvi pogled je kar zavpila

V šovu Poroka na prvi pogled je vedno pestro, tokrat so Rok in Vlasta ter Tina in Blaž imeli dvojni zmenek, takšen malce drugačni.

Celotno dogajanje je za oba para organizirala Vlasta in izkazala se je več kot odlično. Njeno presenečenje je uspelo do te mere, da so vsi vpili od zadovoljstva. Predvsem jih je navdušilo dirkanje s porschejema.

Zelo je bila srečna. FOTO: Planet Tv

Med testiranjem hitrosti avtomobila pa je bila najbolj srečna videti Tina, ki je kar naglas zavpila, da je dobila kurjo polt.