Ste videli sina Nine Osenar in Dejana Kontreca? Tako velik je že (FOTO)

Na nedavni premieri filma o dogodivščinah superjunakov Pikapolone in Črnega mačka z naslovom Miraculous Pikapolona in Črni maček: Film se je pojavila tudi družina Osenar Kontrec. Z malim Marlonom, ki navdušuje s črnimi valovitimi lasmi, sta bila oče Dejan in mamica Nina.

Oba sta bila odeta v črne barve (mamica je videz popestrila s svetlečmi škorenjci ali gležnjarji), medtem ko je še nesedemletni sin, ki raste kot konoplja, iz tria izstopal v temnomodrih oblačilih.