Ste videli novo vremenarko na RTV? Vandi žal ni uspelo (FOTO)

V oddaji Dobro jutro so ostali brez napovedovalke vremena, zato so pozvali vse gledalce in gledalke, ki bi se želeli preizkusiti v tej vlogi, da se prijavijo na avdicijo. Odziv je bil velik, v ponedeljkovi oddaji pa se je že pomeril prvi par. To sta bili predstavnici različnih generacij, študentka Ajda Jesenko in upokojenka Vanda Andolšek. Slednja je priznala, da je ponoči malo bolj slabo spala, saj je imela malo treme. Na avdicijo se je prijavila, ker je nedavno odšla v pokoj in se je začela ukvarjati z nastopanjem. Obe sta morali odvoditi segment, kjer napovedujejo vreme, nato pa so gledalci odločili, katera izmed njiju se bo udeležila finala.

Na koncu je slavila predstavnica mlajše generacije, torej Ajda, čeprav se je tudi Vanda dobro odrezala. Vsak dan se bo predstavil nov par in tistemu ali tisti, ki bo šlo najbolje, bo rubriko lahko vodil še naprej.