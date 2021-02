Ste videli lepotno spremembo Tanje Fajon? (FOTO)

Ste opazili spremembo? FOTO: Instagram

Lepa poslanka, ki nas zastopa v Bruslju, veliko pozornosti nameni tudi svojemu videzu. V javnosti se vedno pojavi elegantna in urejena in le redko jo boste videli nepripravljeno na foto objektiv. Očitno pa se je Fajonova odločila za veliko spremembo, vsaj kar se žensk tiče. Svoje lase je iz svetejše rjave spremenila v zelo temen odtenek in svoj novi videz pokazala v večerni oddaji 24ur.Pred kratkim se je soočila tudi s težko izgubo v družini, saj je umrla njena mama. Verjetno je tudi to razlog za temnejše odtenke oblačil in celotnega zunanjega videza. Sicer pa velja, da se ljudje za spremembo pričeske in predvsem zunanjega videza odločijo večinoma ob večjih življenjskih prelomnicah. Če je tako tudi pri Fajonovi, bomo videli v prihodnosti.