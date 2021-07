Ste videli, kje je Pahorjev sin postal praktikant?

V začetku leta se je pisalo, da se je Luka Pahor, sin našega predsednika Boruta Pahorja, po diplomi na ljubljanski Fakulteti za družbene vede odločil, da bo svojo študijsko pot nadaljeval na Dunaju, kjer se je vpisal na prestižno diplomatsko akademijo, ki je ena najstarejših tovrstnih akademij na celem svetu.Fantu gre očitno na študiju dobro, saj je že dobil prakso pa še na izmenjavo je odšel. »V začetku julija sta se nam na slovenskem veleposlaništvu v Berlinu pridružila Neža Kosmač in Luka Pečar Pahor, ki bosta pri nas opravljala Erasmus+ prakso. Neža in Luka, dobrodošla med nami!« so sporočili z Veleposlaništva Slovenije v Berlinu.