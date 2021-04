Ste videli kdo je nova mlečna kraljica? (FOTO)

Nova mlečna kraljica Zelene doline je Ajda Podlesnik. FOTO: ROK DEŽELAK

Laskavi naziv 14. mlečne kraljice je letos pripadel 21-letni, ki prihaja z družinske kmetije v vasici Svibno pri Radečah. Postala je nova ambasadorka za promocijo slovenskega mleka in mlečnih izdelkov in bo vse leto ozaveščala ljudi o pomenu uravnotežene in naravne prehrane, v kateri imajo mleko in njegovi izdelki seveda poseben pomen.»Živimo v časih, ko se bolj kot kadar koli prej zavedamo pomena lokalno pridelane hrane, in prav tukaj vidim svoje poslanstvo,« je Podlesnikova, nekoč aktivna plesalka in mažoretka, danes pa tudi trenerka radeških mažoretk, dejala ob prevzemu krone.Kljub študiju kemijske tehnologije na Univerzi v Mariboru še vedno najde čas, da pomaga pri delu na domači kmetiji. »Da sem postala mlečna kraljica, je zame izjemna čast, a hkrati pomembna obveza za promocijo zdravega, uravnoteženega načina prehrane in naše slovenske hrane. Želim si, da bi lahko ob različnih dejavnostih dobila veliko novih izzivov, izkušenj in spoznala nove ljudi, s katerimi pa bomo bolj v stiku na družabnih omrežjih,« pravi mladenka, ki jo je posebna komisija izbrala med kar 51 kandidatkami.»Vedno smo veseli odziva deklet, ki si želijo novih izkušenj in se zavedajo predvsem pomena doma pridelane hrane. O lokalnosti in izvoru namreč v teh časih govorimo bistveno več kot kadar koli prej,« poudarja vodja projekta mlečna kraljica Zelene doline. Žal izbora že drugo leto zapored niso mogli izvesti v živo, temveč virtualno, skupaj z razglasitvijo največjih in najboljših dobaviteljev mleka Mlekarni Celeia v minulem letu.Prva se je s takšno obliko razglasitve lani srečala 13. mlečna kraljica, ki je, kljub vsem oviram zaradi še vedno trajajoče pandemije, uspešno opravljala svoje poslanstvo. »Spoznala sem veliko novih, talentiranih in srčnih ljudi, predvsem pa poglobila svoje znanje o mleku in mlečnih izdelkih,« je ob predaji krone, ki so jo izdelali v Zlatarni Celje, dejala Žoganova iz Ponikve pri Šentjurju.Ajda Podlesnik bo eno leto vozila sponzorski avto z napisom mlečne kraljice in nosila obleko, ki jo je po njenih merah sešila modna oblikovalka