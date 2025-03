Ste videli, kakšno presenečenje so Niki Prevc pripravili znani Slovenci? (VIDEO)

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je v soboto na letalnici v norveškem Vikersundu na svoj 20. rojstni dan dosegla 20. zmago v svetovnem pokalu skakalk. Čestitali so ji tudi številni znani Slovenci.

Na Facebookovi strani Bratje in Nika Prevc fanclub so objavili posnetek, pri katerem so znani Slovenci in Slovenke voščili naši najboljši smučarski skakalki. Voščili so ji Sašo Avsenik, Miha Mišič, Sara Isaković, Luka Jezeršek, Tinkara Fortuna, Robert Kranjec, Urban Laurenčič, Kaja Humski, Tim Mastnak, Ula Furlan ...

Sanjska sezona