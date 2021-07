Ste videli, kakšno čudno zastavo so dali Dončiću v roke? (FOTO)

Nenavadno razmerje med grbom in zastavo. FOTO: Twitter, posnetek zaslona

Po prihodu v Tokio

Slovenski košarkarji so podvrženi dnevnemu testiranju na novi koronavirus, treningi in bivanje v hotelu pa potekajo pod strogimi varnostnimi ukrepi. Morebitni sprehodi po mestu so strogo prepovedani, v hotelu imajo začrtane koridorje premikanja, ki se jih morajo strogo držati, v prvih dnevih bivanja so imeli le en 10-minutni medijski dogodek za lokalne novinarje.

Po prihodu zlate slovenske košarkarske reprezentance v Tokio na olimpijske igre so naši košarkarji posneli nekaj promocijskih fotografij, a je v marsikoga v oči zbodla slovenska zastava z neobičajno velikim grbom, ki jo je držal naš košarkarski asDa gre pri tej slovenski zastavi za nenavadno razmerje, se strinja tudi strokovnjak za državne simboleiz društva Heraldica Slovenica. »Drži. Zastava ni v zapovedanem razmerju 1 : 2 in ima prevelik grb,« pravi Hribovšek.Prepričan je, da zastava ni bila izdelana v Sloveniji, temveč v tujini. »Takšne zastave običajno najdemo v Aziji, kjer proizvajalci uniformirano prilagodijo vse zastave enakim dimenzijam. Če boste kdaj pozorni, je podobno tudi z grafikami pri športnih televizijskih prenosih. Tam švicarska zastava ni nikoli v pravem razmerju 1 : 1 in slovenska ter britanska nista v 1 : 2. Običajno jih narišejo v 2 : 3 ali 3 : 5,« je pojasnil morebitne razloge o ponesrečeni izdaji slovenske zastave.