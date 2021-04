Ste videli, kakšne nohte ima kandidatka šova Sanjski moški? To ni še nič (FOTO)

V prvih oddajah Sanjski moški so mnogi opazili dolge in špičaste nohte 23-letne Ljubljančanke, ki so v oko padli tudi 'sanjskemu'. Ta je Pio vprašal, ali lahko z nohti nareže salamo, a se ni pustila zmesti. Dejala je, da lahko z nohti vse počne, a da ima v šovu celo krajše kot običajno.Profil Pie na instagramu razkriva, da ni le ljubiteljica dolgih nohtov, temveč tudi tetovaž. Nekaj manjših ima na prstih rok, na obeh podlahteh ter na levem in desnem stegnu.Na levem stegnu se ji tetovaža kače zvija vse do pasu.Pia, ki je po poklicu baristka, veliko prostega časa nameni tudi svojemu štirinožnemu prijatelju, zato jo lahko kdaj srečate na sprehodih.Kot pravi Pia, pa se rada 'afna' tako v družbi kot tudi sama doma, iz česar nastanejo tudi dolgi in na tisoče različnih načinov okrašeni nohti.