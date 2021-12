Ste videli, kakšna je bila Janševa Urška? (FOTO + VIDEO)

Predsednik vlade Janez Janša je včeraj gostil sprejem za svojce padlih ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Spremljala ga je žena Urška Bačovnik Janša. V osrednjem nagovoru je izpostavil, da »končno dajemo zadoščenje in priznanje invalidom ter svojcem žrtev v vojni za Slovenijo. Otroci oziroma svojci padlih bodo upravičeni do odškodnine. Vsem vojnim invalidom omogočamo ureditev njihovega statusa.« Zaradi osamosvojitvenih dogodkov leta 1991 je enega od staršev izgubilo približno 20 otrok.

Z ženo sta udeležila tudi državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kjer je bil Janša slavnostni govornik. »Slovenci zgodovinsko nismo nikomur nič dolžni. Ne sosedom, ne Evropi in ne svetu. Vse, kar smo dosegli, smo si izborili sami. Različne uspehe smo dosegli za različno ceno. Ta je bila toliko manjša, kolikor bolj smo bili enotni in inovativni. /.../ Vemo, kje je bil izziv pred tremi desetletji, in vemo, kje je danes. Vemo pa tudi, da nam vsa znanost in pamet in blaginja ne morejo pomagati, če ne bo ljudi. Zato je ena najvišjih prioritet tako Slovenije kot Evrope demografija. Več veselja do življenja in več otrok.«