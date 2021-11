Ste videli, kakšen pevski šov je uprizorila Sonja? (VIDEO)

V resničnostnem šovu Ljubezen po domače je bilo spet zelo pestro pri Mitji Rusu. »V tej hiši se zelo slabo počutim, nezaželeno, in zato sem se odločila, da zapustim hišo,« je bila odločena Nataša, a jo je Mitja prepričal, da je ostala. To pa ni bilo pogodu Sonji, ki je brez dlake na jeziku povedala tekmici: »Ne boš mi ukazovala, ne bom pustila, da hodiš po meni ... S tabo se jaz ne mislim ukvarjati, ker si poceni ženska.« Kot je pojasnila, se nikakor ne bo sprijaznila s tem, da želi Nataša postavljati svoja pravila v hiši.

Ko se je družba pozneje zbrala na pikniku, se je Sonja lepo uredila in si prisvojila Mitjo, ki je izjavil, da je osvojila polovico njegovega srca. Mitji so se na pikniku pridružili prijatelji in bil je zelo vesel moške energije. Glavna zvezda je bila seveda Sonja. Kot je dejala, jim je pripravila presenečenje: vzela je bučko in jo uporabila za mikrofon in zapela. Mitja je bil navdušen in ji je zavzeto ploskal, Nataša in Vesna pa sta le zavijali z očmi.

Pozneje so se vse tri zbrale in napeto pričakovale odločitev o tem, katero bo Mitja poslal domov. Natašo je pohvalil, da je lepa od stopal do zob in uhanov, o Sonji je povedal, da ima svojstven karakter in da ga je najbolj nasmejala. Vesni je povedal, da sta si najpodobnejša, in se ji zahvalil, ker je pomagala iskati ravnotežje v norišnici. Sledilo je presenečenje: Vesna je priznala, da se ne počuti več dobro v njegovi hiši in da želi iti domov. Obema je bilo ob slovesu težko in jima je šlo na jok. Mitja je malce jezen, malce pa žalosten napovedal, da bo odslej on šef v hiši in da Natašo in Sonjo čaka vojaški režim.

Vesnino slovo. FOTO: Pop TV

​