Ste videli, kakšen je pred kamere stopil Luka Mesec? (FOTO)

Ljudje imamo različne stile in prav je, da je tako. Nekateri obožujejo strogo formalnost, drugim je bliže sproščeni stil. Med zadnjimi je tudi mladi minister Luka Mesec. Na današnjo novinarsko konferenco (vsebino preberite v članku Prihajajo draginjski dodatki. Tudi za zaposlene? (VIDEO)) je prišel v precej sproščeni izdaji: bil je vidno neobrit, lasje so dajali vtis, da so mokri, srajca je bila nekoliko odpeta, rokavi pa zavihani. Nekoliko nas je spomnil na kanadskega premierja Justina Trudeaoja, ki javnost venomer navdušuje s svojo sproščenostjo.

Ali je bil minister oblečen po protokolu, ne bomo sodili, vemo pa, da je vroče, in te dni bo še bolj. Zato vam želimo dovolj sence, nikar pa ne pozabite na uživanje dovolj tekočine.

Kanadski premier Justin Trudeau. FOTO: Patrick Doyle, Reuters

Kanadski premier Justin Trudeau. FOTO: Evan Buhler, Reuters