Ste videli, kakšen avtodom ima Tadej Pogačar?

Tadej Pogačar, zadnja leta najboljši kolesar na svetu, je danes ponovil uspeh lanskega leta in osvojil skupno zmago na dirki po Sloveniji. Številni slovenski navijači so bili navdušeni nad tem, da so ga lahko v živo bodrili na cestah po Sloveniji. Kolesar se jim je za glasbo in številčno navijanje na domala vseh dirkam, na katerih nastopi, zahvalil v najboljšem slogu - z zmago.

Navijači pa so lahko doma opazovali tudi druge podrobnosti, ki jih v prenosih tekem po televiziji, ne morejo videti. Tako so lahko med drugim občudovali tudi avtodome kolesarjev, ki so postali stalnica med najboljšimi športniki. Mi pa smo preverili, kakšen avtodom Pogačarju nudijo pri podjetju Carthago. Kot je razvidno iz fotografij, gre za linijo C-compactline. Poiskali smo video, ki prikazuje notranjost omenjenega avtodoma.