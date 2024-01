Ste videli, kako sta se družila predsednica in premier in njuni boljši oziroma lepši polovici? (FOTO in VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta na sprejemu tujih diplomatov na Brdu pri Kranju omenila dogodke in izzive, ki so zaznamovali lansko leto. Predsednico države je ob tem spremljal soprog Aleš Musar, predsednik vlade je bil s partnerico Tino Golob.

Utrinki iz sprejema, kot jih je objavila Tina Gaber. FOTO: Instagram

Ob tem sta med drugim pohvalila solidarnost držav s Slovenijo ob ujmi ter se zahvalila za podporo ob kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

Predsednica republike je na sprejemu ob začetku novega leta poudarila, da minulo leto ni bilo spodbudno. Omenila je glavne težave, od vojn in konfliktov po svetu, preko posledic podnebnih sprememb, ter izzive. Med njimi so vzpostavitev globalnih pravil glede etične rabe umetne inteligence, boj proti dezinformacijam in migracije. Leto 2024 bi moralo biti po mnenju Pirc Musar leto diplomacije, mediacije ter iskanja poti za mirno reševanje vojn in konfliktov, države pa bi se morale bojevati le na športnih igriščih na olimpijskih igrah v Parizu.

»Leto, ki je za nami, je bilo naporno leto, bilo je zahtevno leto, in žal tudi krvavo leto,« pa je poudaril premier Golob. Med dosežki Slovenije v svetu in doma je omenil spopadanje z rastjo cen, reforme ter dejavnost Slovenije na Zahodnem Balkanu.

Poudaril je tudi, da se je ob katastrofalnih poplavah izkazala solidarnost, tudi na mednarodni ravni. Golob je še dejal, da je Slovenija v preteklem letu doživljala ene večjih uspehov na mednarodnem parketu, za vrhunec pa označil izvolitev za nestalno članico VS ZN.