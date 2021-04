Ste videli, kako so Janša in člani druščine skupaj zapeli? (VIDEO)

Po twitterju je zakrožila videomontaža, ki je nasmejala mnoge. V videu »nastopajo«inter prepevajo pesem Wellerman.Nekdanjega vladnega govorca Kacina je video s tiktoka tako navdušil, da ga je poobjavil na twitterju in poleg zapisal: »Kakorkoli že. Čestitke avtorjem.«Wellerman je novozelandska ljudska pesem, ki je nastala v sredini 19. stoletja. V preteklih letih so jo izvajali številni pevci, nedavno pa je po zaslugi The Norfolk Broads spet postala popularna.Weller Bros se je imenovalo avstralsko podjetje za kitolov v Sydneyju, ki je delovalo predvsem vzdolž južne obale Nove Zelandije od 1830 do 1840. Wellerman se je imenovala oseba, ki je bila zaposlena v tem podjetju.