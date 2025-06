Ste videli, kako simpatično sta Kopitarja presenetila otroka? Postal je »najprijaznejši hokejist lige« (VIDEO)

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je znova dokazal, da je poleg vrhunskega igralca tudi pravi gentleman na ledu. Včeraj so v ligi NHL sporočili, da je Kopitar že tretjič prejel prestižno nagrado Lady Byng Trophy, ki jo podelijo najbolj športnemu in profesionalnemu igralcu lige.

Kopitar pa je zanjo izvedel precej filmsko – med sproščeno igro golfa z družino v Sloveniji. Na igrišču je bil v družbi žene Ines, otrok Neže in Jakoba ter staršev Matjaža in Mateje. In kot je hudomušno povedal, je njegova hči nagrado opisala kar kot priznanje za »najprijaznejšega igralca lige NHL«.

»Mislil sem, da bo to le sproščen golf z 10 luknjami in nato kosilo. Presenečenje je bilo res prijetno,« je pojasnil Kopitar, ki je v minuli sezoni na ledu pokazal tako mirne živce, da je prejel le dve manjši kazni.

Kopitar, ki ima v vitrini že dve Stanleyjevi lovoriki, dve nagradi za obrambnega napadalca ter nagrado za voditeljstvo, je z novim trofejnim dosežkom postal deseti igralec v zgodovini lige NHL, ki mu je uspelo Lady Byng osvojiti vsaj trikrat.

Sam nagrado vidi kot priznanje za zgledno vedenje: »Hokej je fizičen šport, ampak še vedno je prostor za spoštovanje in športni duh – tudi otroci vas gledajo.«