Ste videli, kako se noseča vplivnica zabava?

Bivša udeleženka šova Sanjski moški Ana Pusovnik in njen partner Saško Taks, odštevata do prihoda novega družinskega člana. Poleti bosta namreč dobila fantka. Saško ima iz prejšnjega zakona tri otroke, medtem ko bo to za Ano prvi otrok.

Ana ima predviden rok poroda 7. julija, in čeprav nosečnost ni bila načrtovana, se je veseli.

Za prihod novega družinskega člana je že pripravila zabavo, kjer so ji družbo delali najbližji prijatelji.

»Iz srca hvala dragi moji za vse lepe besede, darila in da se veselite z mano prihod fantka, pravi srečko. Presrečna za vse vas,« je lepotica napisala na svojem Instagram profilu.

Usuli so se komentarji in čestitke sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Čestitke. Upam, da bo dojenček zdrav in pogumen kot mamica.«, »Najlepše darilo za mamico je sin.«, »Oj, Ana kako si lepa. Uživaj v vsakem trenutku s sončkom.«, »Ooj kako škoda, da sem manjkala. Nadoknadimo s skupnim vozičkanjem.«

