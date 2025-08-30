PERKMANDELC

Ste videli, kako se je Miss Slovenije pridružila knapom? (FOTO)

V Zagorju ob Savi je potekala 17. prireditev Perkmandelc vabi v svojo deželo.
Fotografija: Perkmandelc je tudi najlepši Slovenki ponudil pivo. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV
Perkmandelc je tudi najlepši Slovenki ponudil pivo. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Roman Turnšek
30.08.2025 ob 06:01
Roman Turnšek
30.08.2025 ob 06:01

Gre za eno od tradicionalnih prireditev, s katerimi v zasavski regiji ohranjajo spomin na rudarstvo in premogovništvo. S sloganom, da je bistvo druženje, tega pa je v vsakdanu sodobnega življenja vse manj in vedno premalo, so različni dogodki potekali ves dan. Organizirali so 6. turnir malega nogometa za pokal ata Perkmandelca, družinske igre za otroke z delavnicami s kandidatkami za miss Slovenije 2025 ter aktualno najlepšo Slovenko, 9. ekipno tekmovanje metanja kulma u hunt, ekshibicijsko tekmo ekip VDC Zasavja in kandidatk za miss Slovenije proti ekipi FC FF in se podali na 14. Perkmandelčev pohod od Delavskega doma do Avtohiše Kržišnik.

Letos je v rudarski stan skočilo sedem kandidatov in kandidatk. Med njimi tudi uradno najlepša Slovenka Amadea Zupan. Miss Slovenije 2024 je sicer pripadla posebna čast. Je prva slovenska lepotna kraljica, ki so jo sprejeli v rudarski stan. Kot kandidatka se je morala predstaviti rudarski komisiji, povedati izbrano geslo, spiti vrč piva in preskočiti kožo. Z ostalimi kandidati in kandidatkami so morali zapriseči tudi rudarski zaobljubi. »Občutki so fenomenalni. Izkušnja je zelo zanimiva in sama sem zelo vesela, da sem jo doživela. Prav je, da se tradicija rudarstva neguje in ohranja,« pravi.

Letošnji kandidati z organizatorji, Perkmandelcem in zagorskim županom
Letošnji kandidati z organizatorji, Perkmandelcem in zagorskim županom

Rudarstvo za Zupanovo, ki prihaja iz Sežane, sicer ni neznanka. Prav nasprotno. »Zasavje kar dobro poznam. Stari starši po očetovi strani so namreč iz Zasavja, iz Zagorja, tako da sem napol Zagorjanka. Zasavska rudarska tradicija in preteklost sta za te kraje zelo pomembna dediščina,« doda. Kot ostali kandidati je tudi sama imela priložnost srečati legendarnega podzemnega škrata Perkmandelca. Zupanova z Zasavjem sodeluje tudi v sklopu Miss Slovenije, v projektu Povezujmo Slovenijo. Na Zasavje jih vežejo številni lepi dogodki že iz preteklih let. Kot primer med drugim izpostavlja lepo sodelovanje z VDC Zagorje in njihovimi varovanci. 

