Ste videli, kako je v studiu RTV po tleh zgrmel Zmago Jelinčič? (VIDEO)

Na zadnjem soočenju na TV Slovenija so gledalci lahko videli vse prej kot predstavitve programov posameznih strank. Alenka Bratušek se je zapetla v besedni dvoboj z voditeljem, Zmago Jelinčič Plemeniti je Ivanu Galetu pokazal sredinec, kar polovica gostov pa je soočenje še pred koncem oddaje zapustila.

Prvi je odšel Jelinčič, ki je dejal, da je priča samo nebulozam, ki nimajo nobenega smisla. »Tale zadeva nikamor ne pelje, tukaj človek sploh ne pride do besede. SNS bo delala za Slovence in za nobenega drugega. Zdaj se vam lepo zahvaljujem, jaz v takem kažinu ne morem biti.« Jelinčič je nato odkorakal iz studia, pri tem pa je očitno spregledal stopnico, se spotaknil in padel. Slišati je bilo močan ropot. »Gospod Jelinčič, ste v redu?« ga je vprašal voditelj Igor Pirkovič. Robert Golob pa se je spraševal, ali je še živ. »Na žalost sem!« je zavpil iz ozadja.