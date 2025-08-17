OHLADITEV V REKI

Ste videli, kako je v njej čofotala ministrica Alenka Bratušek? (FOTO)

Tudi danes bodo na slovenskih cestah zastoji, ministrica je raje izbrala kolo in se šla hladit v reko.
Fotografija: Alenka Bratušek. FOTO: Leon Vidic/delo
Alenka Bratušek. FOTO: Leon Vidic/delo

M. U.
17.08.2025 ob 07:51
Zgoščen promet je na regionalnih in lokalnih cestah na Obali ter v okolici turističnih središč pričakovati tudi na zadnji dan podaljšanega vikenda, ki so ga imeli tudi v sosednjih državah. Zaradi konca počitnic v delih Švice, Nizozemske in Nemčije je kolone vozil pričakovati tudi pred mejnimi prehodi, predvsem z Avstrijo. 

Zastoje je pričakovati na celotnem avtocestnem križu. Zlasti bosta obremenjeni gorenjska in primorska avtocesta. Na štajerski avtocesti so zastoji pričakovani predvsem pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah oz. Dramljah. Gnečo je pričakovati tudi na regionalnih cestah.

Prometnoinformacijski center opozarja na gnečo tudi v ponedeljek dopoldne, ko bo na cestah tudi povečano število tovornih vozil.

Ministrica raje izbrala kolo in čofotanje v Kokri

No pristojna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se tega seveda zaveda, zato je ta konec tedna, raje kot avto, uporabila kolo in se šla hladit v Kokro. Tako je zapisala na družbenih omrežjih in objavila fotografijo, kako čofota v reki. »Po kolesarjenju še prijetna ohladitev v Kokri, ki nima niti 15 stopinj,«.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

