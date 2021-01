Ste videli, kako je Petra Kerčmar med poročili planila v smeh? (VIDEO)

Petra Kerčmar. FOTO: Voyo.si

insta priljubljena voditelja, ki je sta že večkrat poskrbela za dobro voljo med gledalci. Le kdo se ne spomni, kako je Muhič brez hlač vodil večerno oddajo, in napada smeha Kerčmarjeve iz časa, ko je oddajo vodila zV zadnjih poročilih pri 24ur je bil tudi prispevek o šolarjih, ki se že več mesecev šolajo od doma. Povedali so, da se v nasprotju s slovenskimi učenci in dijaki najmlajši osnovnošolski učenci in dijaki na Hrvaškem vračajo v šolske klopi. Kot je dejal Jani Muhič, se bodo ostali za zdaj v šole vračali le na preverjanje znanja, v ta namen pa bodo nekatere šole najele športne dvorane.»Da bodo učenci zagotavljali zadostno razdaljo in da ne bodo prepisovali,« je v nadaljevanju dejal Muhič, pri čemer pa je Kerčmarjeva planila v smeh. Zahihitala se je v mikrofon, nato pa jo je 'rešil' naslednji prispevek.Za osvežitev spomina objavljamo tudi posnetka s Petro Kerčmar in z Janijem Muhičem v glavni vlogi, ki sta v preteklosti že nasmejala gledalce.