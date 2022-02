Ste videli, kako je odpela slovensko himno? Slovenci se zgražajo (VIDEO)

Hokejisti SŽ Olimpije so na drugi polfinalni tekmi državnega prvenstva premagali Sij Acroni Jesenice s 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) in se uvrstili v finale.

A bolj kot tekma je na družabnih omrežjih odmevala izvedba državne himne, ki jo je pred začetkom hokejskega obračuna prav na slovenski kulturni praznik odpela Ana Soklič, naša zadnja predstavnica na Evroviziji.

Ana Soklič. Bojan Simončič

»No, kako se pa vam zdi tole norčevanje iz himne na hokejski tekmi Olimpija:Jesenice? Himna je himna, ne pa preurejanje melodije in delno tudi besedila! Sramota!« je bil ogorčen eden izmed tviterašov.

Med petjem himne v dvorani tudi navijači niso bili tiho in so celo žvižgali. Ob tem se je na spletu seveda pojavilo obilo odzivov, nekateri so bili nad petjem Sokličeve ogorčeni, drugi navdušeni.

Kaj pa menite vi? Poglejte posnetek in nam sporočite.