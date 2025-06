Ste videli, kako je Nataša Pirc Musar na obisku v tujini migala z boki? (VIDEO)

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je s svojim uradnim obiskom v Keniji pritegnila pozornost ne le zaradi pomenljivih izjav o globalnih izzivih, temveč tudi zaradi nepričakovane, a izjemno toplo sprejete geste – plesa. Po družbenih omrežjih je zaokrožil video, v katerem predsednica sproščeno zapleše v skupini ob živahnih afriških ritmih, kar je med uporabniki izzvalo val pozitivnih odzivov.

»Kenijo zapuščam z veliko toplino v srcu. Asante sana!« (hvala lepa po svahilsko), je ob koncu obiska zapisala na Instagramu in objavi priložila fotografijo, pod katero je poudarila pomen sodelovanja med državama: »Kenija in Slovenija dokazujeta, da lahko z znanjem, tehnologijo in solidarnostjo skupaj gradimo boljšo prihodnost.«

Od vesolja do čebel

Predsednica se je v Nairobiju zavzela za krepitev partnerstva med državama na več ravneh – od uporabe vesoljskih podatkov za upravljanje vodnih virov, pa vse do razvoja čebelarstva kot orodja za obnovo narave in izboljšanje življenjskih pogojev v sušnih predelih Afrike. Poudarila je, da slovenska pomoč ne prinaša le tehnologije, temveč tudi upanje – še posebej za ženske in mlade, ki so pogosto najbolj ranljive skupine.

Sestala se je z vodstvom Združenih narodov v Nairobiju, kjer so razpravljali o humanitarnih krizah v Sudanu in Somaliji ter o programih, namenjenih boju proti podnebnim spremembam.