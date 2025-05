Ste videli, kako je najbolj seksi župan zažarel ob glasbeni divi? Vsi govorijo o tej fotografiji

David Klobasa oziroma »najbolj seksi župan« v Sloveniji, kot mu pravijo, je ob praznovanju rojstnega dne znova pokazal, da ni le običajen politik, ampak ga odlikuje pravi zvezdniški šarm. In kot da njegovo praznovanje pri enem priznanih slovenskih vinarjev ne bi bilo že samo po sebi dovolj glamurozno, ga je preživel v družbi ene izmed največjih slovenskih div – Helene Blagne!

Na svojem profilu na instagramu je župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavil fotografijo, na kateri stojita tesno drug ob drugem in nasmejana zreta v objektiv. Oba imata naravnost sijočo polt in brezhibno pričesko, on je za praznično priložnost izbral klasično temno obleko in belo srajco, videz pa dopolnil z broško v obliki rožice na prsnem košu.

Ob njem je zablestela neustavljivo karizmatična Helena Blagne, ki pri 62 letih navdušuje z mladostnim videzom in prefinjenim okusom. Tokrat je oblekla bež prehodni plašč, bele hlače in črn suknjič z zlatimi detajli, ki so pričarali prefinjeno in elegantno modno kombinacijo.

Če bodo rojstnodnevna praznovanja priljubljenega župana tudi v prihodnje obarvana z zvezdniškim bliščem, lahko pričakujemo, da se bodo kmalu začeli vrstiti še drugi znani obrazi? Pustimo se presenetiti.

