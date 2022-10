Ste videli, kako je med Graševim nastopom Klemen zasnubil Kajo? (FOTO)

Le par dni zatem, ko je priljubljena pevka Nina Pušlar tam gostila poseben koncert ob predstavitvi nove pesmi Prste stran in napovedi velikega koncerta v Hali Tivoli, je v priljubljeni ljubljanski šov restavraciji Nebo nastopil hrvaški zvezdnik Petar Grašo.

Na koncertu se je s prijateljicami zabavala tudi Nataša Gavranič, eden od obrazov športa na POP TV. FOTOGRAFIJE: MARKO DELBELLO OCEPEK

Ker je enemu najbolj priljubljenih glasbenikov na ozemlju nekdanje skupne države skoraj nemogoče prisluhniti na tako intimnem in javnem koncertu, je bilo 250 vstopnic razgrabljenih v treh dneh, nad Ljubljano pa so se zbrali izbrani ljubitelji njegovih velikih uspešnic. Vzdušje nad strehami Ljubljane je bilo čarobno, pelo se je glasno, ozračje je bilo nabito s čustvi in posledično se ni bilo mogoče izogniti enemu najlepših dogodkov tega večera. Ko je prišla na vrsto Graševa pesem Ako te pitaju, je glasbenik po drugem refrenu zbrane prosil za trenutek pozornosti in povedal, da je med občinstvom prav poseben par.

Ob napovedi Kaje in Klemna se je prižgal žaromet, mladenič pa je z malce tresočimi se rokami, a pogumnim srcem pokleknil pred svojo najdražjo, dvignil prstan, njegova Kaja pa je izustila glasen »Da!«, In če ste dvomili, ob tem je solzico potočilo tudi veliko prisotnih dam, ki para sploh ne pozna, so jima pa vsi glasno zaploskali na poti v skupno življenje.

Grašo je obljubil, da se kmalu vrne v Ljubljano, naslednji vrhunec dogajanja v Nebu pa bo podelitev nagrade nepremagljiva eni izmed šestih izjemnih dam, ki so s svojim zgledom in dejanji vzor in navdih za našo družbo.