Ste videli, kako je Damjan Murko ganil Slovence? Oglasil se je celo Miha Hercog

Štajerski slavček Damjan Murko zna presenetiti. Kot smo nedavno poročali, je Murko priznal, da nikoli v življenju ni zadel pravega tona. A po drugi strani ima vedno hudomušni in na štos pripravljeni umetnik, tudi bolj romantično plat.

Za besedilo je požel ogromno pohval.

Tako je ponosno objavil besedilo pesmi, za katerega pravi, da gre za: »Eno lepših besedil moje pesmi, ki sem ga napisal sam«. Besedilo objavljamo v celoti:

Ko se v srce prikrade dvom,

ko oblak prekrije najin dom,

ko zdi se, da sva le navada,

da sva morda bila premlada.

Če se nama kdaj zazdi,

da odtujena sva postala si,

takrat se zopet najdeva

med množico vseh ljudi.

Ne zaklepaj vrat za mano,

saj veš, da vrnem se domov.

Ne zaklepaj vrat srca,

ker zmeraj te čakal bom.

Ne zaklepaj vrat pred mano,

saj veš, najlepše je doma,

ko kava zadiši

in v objem me stisneš ti.

Če se morda mi kdaj zgodi,

da mi zmanjkalo besede bi,

takrat srce naj govori

in ti pove, da edina si

Seveda je Murko pod objavljenim besedilom po pričakovanjih dobil ogromno pohval, lepih besed in všečkov. Oglasil se je celo Miha Hercog in mu sporočil: »Zelo lepo. Samo se kaksnega dobrega producenta rabiš in bo hit!«