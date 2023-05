Ste videli, kako Dončić uživa na Hrvaškem? Našli smo videoposnetek

Na instagramu se je pojavil videoposnetek, na katerem je videti, kako je slovenski ponos Luka Dončić užival v enem izmed hrvaških lokalov. Družbo mu je delal znani pevec Miro Todosovski, ki je prepeval pesem Saše Matića Nađi novu ljubav. Kdaj je nastal posnetek, ni jasno, verjetno pa enkrat v teh dneh.

Slovenski košarkarski superzvezdnik si oddih, kakršnega si je privoščil na Hrvaškem, zagotovo zasluži. Že res, da se mu z ekipo Dallas Mavericks ni uspelo prebiti v letošnjo končnico, a njegova igra v letošnji sezoni je bila izjemna. Na tekmo je v povprečju dosegal kar 32,4 točke, 8,6 skoka in 8 asistenc. Na eni izmed tekem mu je uspelo doseči celo 60 točk, 21 skokov in 10 asistenc. Dosežek, ki mu ni para.

Luka je letošnjo sezono NBA zaključil v prvi polovici aprila, tako da ima pred naslednjimi tekmami kar nekaj prostega časa. Prvič bi ga utegnili videti na pripravljalnih tekmah slovenske košarkarske reprezentance, ki bodo v tednih pred začetkom svetovnega prvenstva, ki bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra. Pričakujemo lahko, da ga bomo videli na pripravljalni tekmi v Stožicah med Slovenijo in Grčijo. Tekma bo pravi spektakel, saj bomo na njej predvidoma videli tudi grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa. Ne zgodi se velikokrat, da imamo Slovenci možnost videti na eni tekmi igralca, ki sta uvrščena v najboljšo peterko lige NBA. Luka in Giannis sta bila vanjo nedavno uvrščena. Močno upamo, da bosta oba na tekmi prisotna.