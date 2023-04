Ste videli, kaj sta javno priznala Darja Zgonc in Edi Pucer (VIDEO)

Sta priljubljena obraza najbolj gledane komercialne televizije pri nas. Voditeljski par oddaje 24 ur. Darja Zgonc in Edi Pucer, ki skupaj delata že več let.

Pred dnevi sta za promocijske potrebe posnela kratek video in povedala, kaj konkretno počneta med vodenjem informativne oddaje.

»Midva z Darjo si imava ogromno za povedati,« je tako razkril Edi in dodal: »Zanimivo je, da to vejo snemalci. Ko vodiva oddajo, med prispevki non stop kaj debatirava.« Njegova kolegica pa je dodala, da najraje kaj komentirata in po navadi tudi kaj pripomnita. »Sva polna nekih iskric in zamisli,« je povedala Zgončeva.