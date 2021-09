Ste videli, kaj so storili med snemanjem šova Slovenija ima talent? (FOTO)

Prazne sedeže so napolnili z ljudmi iz kartona. FOTO: Pop TV

Začela se je osma sezona šova Slovenija ima talent. Tako kot so se v zadnjem letu in pol spremenila naša življenja, se je spremenilo tudi snemanje te priljubljene oddaje. Zaradi korona ukrepov so lahko z gledalci napolnili le pol sedežev v dvorani. A ustvarjalci oddaje so se odločili, da druga polovica ne bo ostala prazna.Voditeljainsta sedeže napolnila z znanimi in manj znanimi obrazi iz kartona. Med običinstvom je bilo tako opaziti celo obrazinV prvi oddaji Slovenija ima talent smo na odru videli 17 talentov, nekateri so žirijo navdušili, drugi malo manj, kot smo bili že vajeni v preteklih sezonah. Tajda Korče pa je poskrbela, da je že takoj na začetku padel zlati gumb.