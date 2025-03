Ste videli, kaj si je privoščila Ana Klašnja? »Ko to enkrat storiš, vidiš, da je zelo, zelo vredno ...«

Uspešna balerina Ana Klašnja je na družbenih omrežjih delila posnetek svojega zajtrka, ki je navdušil njene sledilce s svojo barvitostjo in hranljivostjo. Čeprav priznava, da vsi njeni zajtrki niso tako bogati, se trudi, da vedno vključujejo podobne ključne sestavine: sadje, zelenjavo, zdrave maščobe in proteine.

Poleg uravnotežene prehrane se osredotoča tudi na druge vidike zdravega življenjskega sloga – spanec, redno vadbo in zmanjševanje stresa.

»Vsak moj zajtrk ni videti tako, a se trudim, da vsebuje določene sestavine, ki jih je imel ta. Torej čim več sadja in zelenjave, zdravih maščob - avokado in oreščki, proteini - jajca, jogurt,« je za Slovenske novice povedala Klašnja in dejala, da je v zadnjih treh mesecih začela še bolj zavestno skrbeti za svojo prehrano.

Rada si privošči tudi jogurt s chia semeni, prahom aronije, »še malo domačega medu čez, je nekaj božanskega,« je razkrila.

Bogat zajtrk z ogljikovimi hidrati, zdravimi maščobami in beljakovinami. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Več energije, manj težav s prebavo

»Starejši, ko si, opaziš, da ti določene stvari delajo težave, ali pa izgubljaš energijo, namesto da bi jo imel. Vedno sem zdravo jedla, a zdaj se trudim držati nekaterih stvari,« je povedala balerina. Ena večjih sprememb v njeni prehrani je bila izločitev nezdravih jedi, kot so nezdrav kruh, krompir, testenine, pekarniški izdelki in nezdravi sladkorji.

Še vedno jem sladkor, a premišljeno – na primer kakav in presne torte. Ne bašem se več s sladkarijami, ki niso vredne, da jih vnesemo v telo. In razlika je očitna: počutim se veliko bolje, nimam več težav z želodcem in prebavo,« je priznala in pojasnila, da so se ji slednje pojavile predvsem po nosečnosti: »Ko imaš majhnega otročka in nimaš časa normalno jesti, oziroma skrbiš, da bo on krasno jedel, ne ti,« je dejala.

»Ni lahko spremeniti življenjskega ritma, a ko to enkrat storiš, vidiš, da je zelo, zelo vredno,« pravi. FOTO: Osebni arhiv

Poleg uravnotežene prehrane se Ana Klašnja osredotoča tudi na druge vidike zdravega življenjskega sloga – spanec, redno vadbo in zmanjševanje stresa. »Ni lahko spremeniti življenjskega ritma, a ko to enkrat storiš, vidiš, da je zelo, zelo vredno,« je priznala. Kljub temu se še vedno bori z enim izzivom: »Največji izziv mi ostaja stres in overthinking - pretirano razmišljanje, česar mi še ni uspelo popolnoma opustiti.«

Čim več sadja in zelenjave, zdravih maščob - avokado in oreščki, proteini.

Z navdihujočim, realnim pristopom k prehrani in zdravemu življenju Ana Klašnja dokazuje, da lahko s pravilnimi odločitvami vsak izboljša svoje počutje in kakovost življenja.

