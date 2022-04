Poglejte, kaj si je privoščil Pahorjev Luka (FOTO)

Čeprav smo že skoraj sredi aprila pa so temperature dokaj nizke. Pomladno sonce sicer segreje površine, ampak kopanje v slovenskih jezerih ni prav nič prijetno. Zato je še toliko bolj občudovanja vredno pogumno dejanje predsednikovega sina Luke Pahorja, ki je zbral pogum in se pognal v eno najbolj hladnih jezer pri nas. Prav ste prebrali. Luka se je v začetku aprila namočil v jezeru Jasna in vse skupaj delil s svojimi sledilci.

Njegov skok v jezero je bil prav gotovo pogumno dejanje, saj ima jezero Jasna v tem letnem času le okoli 10 stopinj ali pa še manj.