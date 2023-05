Imela je svoj šov: ste videli, kaj se je zgodilo voditeljici na Planet TV? (VIDEO)

Petkova voditeljica oddaje Jutro na Planetu na Planet TV Manja Stević je med oddajo v živo doživela napad smeha. Ni in ni se uspela umiriti in se je prešerno smejala, ob tem pa so se najbrž zabavali tudi gledalci.

Je pa voditeljica nato pojasnila, da je bil smeh povezan s tem, kako zmedena oseba je. Namreč, ko je čakala na nadaljevanje oddaje, so ji dejali, da mora biti čez 10 sekund v studiu. To jo je tako presenetilo, da se je povsem zmedla in ni dobro vedela, kam naj se usede, da bo primerno za kamero.