Ste videli, kaj se je zgodilo v studiu Tarče in pred tem na poročilih? (FOTO)

Hrušču in trušču na RTV Slovenija ni videti konca. Tako zunanje kot notranje podpore oddaji Studio City in voditelju Marcelu Štefančiču ml., ki mu vodstvo ni podaljšalo pogodbe, se vrstijo iz dneva v dan, s tem pa tudi opozarjanje na medijsko svobodo in nevmešavanju politike v delo javne televizije. Da so razmere resne, ne govori le dejstvo, da je kar nekaj mlade ekipe javno hišo že zapustilo, temveč tudi dejanja tamkajšnjih zaposlenih.

Voditeljica Erika in snemalka. FOTO: Zaslonski posnetek

Sinoči so podporo Štefančiču izrazili njegovi novinarski kolegi kar v živo iz studia RTV, kar so lahko opazili gledalci pred malimi zasloni – sprva v rubriki Kultura ob 19.45 na 1. programu, ko je bila voditeljica oblečena v protestno majico v znak podpore ukinjeni oddaji, in nato še v odjavni špici Tarče, ko se je pred kamerami v majici oddaje sprehodila snemalka in opozorila gledalce pred malimi zasloni na resne razmere v hiši.

Studio City je bil dolga leta blagovna znamka javne televizije, kot vse kaže, pa ga gledalci tam po odpovedi pogodbe Štefančiču ne bodo več videli.

Voditeljica oddaje Kultura po poročilih. FOTO: Zaslonski posnetek

Na družabnem omrežju se je oglasila tudi RTV-dopisnica iz Berlina Polona Fijavž s pomenljivim sporočilom: »Danes je četrtek. Včasih bi bil na sporedu Globus, v katerem bi gledalcem podrobneje predstavili zunanjepolitične in gospodarske teme v svetu.«