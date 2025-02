Ste videli, kaj se je v vladni palači pripetilo Golobu? »Madona, zdaj so me pa ven zaprli« (VIDEO)

Premier Robert Golob je tokrat sledilcem na instagramu razkril, kako poteka njegov delovni dan. »Delo predsednika vlade ni le sprejemanje odločitev – gre za poslušanje, sodelovanje in iskanje rešitev. Tokrat vam odpiram vrata v zakulisje dogajanja. Spoznajte, kako skupaj ustvarjamo boljšo Slovenijo,« je zapisal ob posnetku.

Na dan snemanja se je najprej sestal z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, nato pa je odšel v državni zbor, kjer je odgovarjal na poslanska vprašanja. Kot pravi, je pri tem vzdušje vedno napeto.

A sprva premierju ni šlo vse po načrtih. Ko je snemalca povabil v prostore na vladi, je naletel na zaklenjena vrata. »Madona, zdaj so me pa ven zaprli,« je dejal in pozvonil. Ko so mu odprli vrata, je v smehu dejal: »Aha, še sem predsednik vlade!«

Posnetek si lahko ogledate spodaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):