Ste videli, kaj se je pred državnim zborom zgodilo Tanji Gobec? (VIDEO)

Novinarji se pri javljanju v živo pogosto srečajo z nepredvidljivimi situacijami. Včasih jih kaj spravi v smeh, drugič v zadrego, tretjič pa jih kaj vrže iz tira. Slednje se je zgodilo prekaljeni ertevejevki, ki se je v živo izpred državnega zbora javljala v osrednjo informativno oddajo na RTV - Dnevnik in poročala o dogajanju v državnem zboru ob potrditvi novega ministra za pravosodje.Ko je Gobčeva začela s poročanjem, je mimo pripeljal neotesani voznik osebnega vozila in divje hupal. Glasen zvok je nekoliko zmedel Gobčevo, ki je za nekaj sekund zmedla in ga grdo ošvrknila z očmi. Kljub temu, da jo je vse skupaj nekoliko vrglo iz tira, se je uspela hitro zbrati in uspešno nadaljevati s poročanjem.