Ste videli, kaj se je med vodenjem oddaje zgodilo Ediju Pucerju? (FOTO)

V ponedeljek je v javnosti zakrožil zapis na Portalu Plus, v katerem je direktor Milan Krek razkril pritiske novega ministra Danijela Bešiča Loredana, naj odstopi. »Minister za zdravje mi je v zadnjih dneh, ko se pogosteje slišiva, zaupal, da je njegov cilj depolitizacija zdravstva. Pa poglejmo, kako je to videti v praksi: Danijel Bešič Loredan že tri dni pritiska name, ki sem dokazano nepolitični kader in ki sem bil na položaj direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje postavljen prek javnega razpisa, da odstopim kot direktor,« je med drugim zapisal Krek.

O Krekovih besedah, da je »dokazano nepolitični kader«, so poročali tudi v ponedeljkovi oddaji 24ur. A vmes se je zgodil nepričakovan pripetljaj. Ko je voditeljica Darja Zgonc povzemala omenjene Krekove navedbe, se je njenemu kolegu Ediju Pucerju zataknilo, da se je moral pred nadaljevanjem dobro odkašljati ...